REGGIO CALABRIA – C’è anche l’ex allenatore del Taranto Ciccio Cozza (nella foto) tra gli indagati nell’operazione Planning, che ha portato a 12 arresti per presunte cointeressenze tra imprenditori e clan a Reggio Calabria. Cozza, assieme ad altri indagati avrebbe «costituito un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, auto-riciclaggio, reimpiego». Lo scopo sarebbe stato quello di garantire ad alcuni dei principali indagati – Giampiero Gangemi, Fortunato Martino, Domenico Giovanni Suraci, Vincenzo Lo Giudice e Marcello Brunozzi – «di governare e gestire i rapporti giuridici, quelli economici ed i flussi finanziari, conseguenti ai rapporti avviati e a quelli da sviluppare in futuro dalla Business Group S.p.a. e dal gruppo di imprese da questa gemmate o a questa collegate». Il sistema progettato avrebbe permesso al sodalizio di avviare «una pluralità di centri commerciali in Abruzzo, eludendo l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali» e di avviare «attività di riciclaggio e reimpiego dei proventi conseguiti a Reggio Calabria ed altri luoghi del territorio nazionale, in sinergia con la Ndrangheta». Fortunato Martino, Vincenzo Lo Giudice e Domenico Giovanni “Dominique” Suraci sarebbero i «promotori e organizzatori dell’associazione». E avrebbero avviato e gestito «sul territorio pescarese due supermercati a marchio “Eurospar”, riferibili alla Business Group S.p.a. che li gestiva tramite la partecipata Business Food S.r.l». Le società sarebbero state intestate fittiziamente a terzi e avrebbero impiegato «le risorse finanziarie di provenienza delittuose, fatte confluire da Giampiero Gangemi prima e dallo stesso Fortunato Martino, poi» Lo stesso Gangemi, «attratto dall’iniziativa imprenditoriale abruzzese avviata dai sodali di origine reggina» avrebbe utilizzato le risorse finanziarie illecite «per finanziare – attraverso la FT Service S.r.l. e la IT Trade S.r.l – l’avviamento dei centri commerciali controllati dalla Business Group S.p.a. tramite la partecipata Business Food S.r.l, recedendo, poi, dal patto di solidarietà economica».