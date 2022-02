Attualità|L’Associazione Nazionale Magistrati condanna invasione Ucraina”

Lecce- Un fermo “No” alla guerra in Ucraina arriva anche dall’Associazione Nazionale Magistrati ed a comunicarlo è il procuratore generale Antonio Maruccia dalle sue pagine social: “L’Associazione Nazionale Magistrati si unisce alle voci di ferma condanna dell’invasione dell’Ucraina, azione che si pone in contrasto con i valori fondamentali dell’Unione e con i principi della nostra Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

L’ANM, nell’esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione ucraina, aderisce agli appelli volti a ristabilire le regole del diritto internazionale violate e a ripristinare la sovranità dello Stato dell’Ucraina offesa da un attacco ingiustificato e inaccettabile