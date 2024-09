Nave Garibaldi, Maiorano (FdI): ‘Nessuno scippo per Taranto‘

“Nessuno scippo per la città di Taranto per quanto riguarda l’idea di trasformare l’ex portaerei ‘Giuseppe Garibaldi’ in un museo navale galleggiante. Dico questo perché, ad oggi, non c’è nessun atto ufficiale in merito al destino dell’unità navale che è ancora in piena efficienza ed uscirà dalla linea di flotta alla fine dell’anno. Quindi, è bene rimarcare, che nulla è stato definito. Al momento ci sono solo delle interlocuzioni, nessuna determinazione a favore di Genova e contro Taranto o viceversa. Anche perché le diverse ipotesi in campo sul futuro della nave sono ancora in una fase di valutazione embrionale tra il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore della Marina”. Lo dichiara in una nota l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati.

“Il progetto di musealizzare l’ex ammiraglia a Taranto, al termine della sua vita operativa, potrebbe rappresentare un’importante occasione di rilancio del territorio e, allo stesso tempo, rinsaldare il legame storico tra la Forza Armata e la Città dei due mari. Già da tempo, assieme al Ministro Crosetto, sono al lavoro per valutare concretamente questa opportunità. Ben vengano le numerose iniziative a sostegno della candidatura di Taranto per la musealizzazione della nave Garibaldi a condizione, però, che non si metta in scena il solito teatrino politico fatto di scontro e polemiche sterili”, ha concluso il deputato ionico Maiorano.

