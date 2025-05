Nave Corona Boreale, Unione Marittimi: “Disarmo mai autorizzato”

Il presidente Bellomo smentisce ADI: “Atto non giustificato e senza garanzie per sicurezza e lavoratori”

Vincenzo Bellomo, presidente dell’Unione Marittimi, ha replicato alle recenti dichiarazioni diffuse da ADI Servizi Marittimi in amministrazione straordinaria, in merito al disarmo della nave Corona Boreale. Secondo Bellomo, l’operazione non risulta né automatica né tantomeno autorizzata dalla Capitaneria di Porto.

“Il disarmo non può essere considerato un atto dovuto – ha dichiarato Bellomo – poiché la scadenza della certificazione di classe non impone obbligatoriamente la dismissione della nave”. L’Unione Marittimi ritiene che si tratti invece di una decisione gestionale adottata durante la procedura di amministrazione straordinaria.

Il presidente sottolinea inoltre l’assenza di comunicazioni formali da parte delle autorità competenti: “Non ci risulta che il RINA abbia approvato un piano di disarmo, né che siano state trasmesse al comando le tabelle minime di sicurezza, né attivati i servizi di guardiana previsti per legge”. Il timore è che la nave non sia adeguatamente messa in sicurezza, nonostante le ingenti somme – si parla di diversi milioni di euro – indicate da ADI per le opere di manutenzione.

“Se davvero tali interventi sono così onerosi, ci chiediamo se siano state adottate le misure necessarie a prevenire rischi ambientali”, osserva ancora Bellomo, annunciando la disponibilità dell’associazione a intraprendere anche vie legali per verificare il rispetto delle normative.

L’Unione Marittimi solleva ulteriori interrogativi: “Chi ha effettuato la stima dei costi di manutenzione? Ci sono conflitti d’interesse? A quale armatore è stato affidato il trasporto dei prodotti siderurgici ex ILVA? E quali spese ha sostenuto ADI per il noleggio delle unità sostitutive?”

Riguardo alla dichiarazione di ADI secondo cui le attività di manutenzione erano già programmate dal gestore precedente, Bellomo evidenzia come le navi Corona Australe e Corona Boreale risultassero operative fino a maggio 2024: “È scorretto attribuire responsabilità pregresse quando le unità erano in navigazione fino a poche settimane fa”.

Sui rapporti sindacali, l’Unione precisa che molti marittimi delle ex unità ILVA si sono rivolti alla propria associazione, lamentando l’assenza di tutela da parte delle sigle confederali. “Non ci è giunta alcuna comunicazione ufficiale sul disarmo – prosegue Bellomo – nonostante un’apertura al dialogo fosse stata inizialmente manifestata dall’azienda”.

Bellomo chiede ora chiarezza sul futuro occupazionale dei marittimi: “Dove verranno ricollocati gli equipaggi della Corona Boreale? Attualmente risultano operative solo le navi Ursa Major e Ursa Minor, mentre le barge sono ferme in porto. Intendono davvero demolirle, come più volte dichiarato?”

“L’Unione Marittimi continuerà a sostenere i lavoratori dell’ex ILVA, in tutte le sedi necessarie per tutelarne i diritti”, conclude Bellomo.

