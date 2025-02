NautiGo: “Le barche non solo per ricchi”

“Da quest’anno siamo un salone internazionale, ed è una qualifica rilasciata da Regione Puglia che naturalmente ci inorgoglisce”. Corrado Garrisi, responsabile del Salone Nautigo, lo dice in apertura del suo intervento in Camera di Commercio dove è stata presentata l’edizione 2025 del salone nautico del Salento che anche ques’anno sarà a Lecce Fiera in piazza Palio, nei giorni 28 febbraio e 1,2, 7,8 e 9 marzo. “È un momento di confronto anche sul piano economico- ha detto ancora Garrisi -: non solo perché parliamo di un comparto significativo sul piano occupazionale, ma perché bisogna superare il retaggio immaginario per cui la barca è riservata ai ricchi. I nostri produttori creano imbarcazioni di poco più di 6 metri con cabina matrimoniale e bagno. E costano meno di un’automobile

