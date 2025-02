Martano, Sindaco Tarantino: “Il naufragio dell’Oria è una tragedia dimenticata con i salentini caduti in mare”

Il 12 febbraio 1944, al largo delle coste greche, si consuma una delle più grandi tragedie navali della Seconda Guerra Mondiale: il naufragio del piroscafo Oria, che costó la vita a oltre 4.000 prigionieri di guerra italiani, tra cui diversi soldati salentini. Un dramma rimasto a lungo nell oblio, ma che negli ultimi anni ha visto una crescente attenzione storica e commemorativa.

Oria, un mercantile norvegese requisito dalla Germania nazista, era stato caricato a forza di soldati italiani catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. I militari, che avevano rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e all’esercito tedesco, erano stati fatti prigionieri e destinati ai campi di lavoro forzato in Germania.

La nave, sovraccarica e priva di misure di sicurezza adeguate, salpó da Rodi diretta al Pireo il 10 febbraio 1944, con a bordo circa 4.200 prigionieri italiani, oltre a un equipaggio tedesco e norvegese. Due giorni dopo, una tempesta si abbatte sul mare Egeo, facendo sbandare e poi affondare il piroscafo sugli scogli dell’isola di Patroklos, vicino ad Atene.

Tra i morti figurano numerosi militari provenienti dal Salento, il cui sacrificio è stato per decenni dimenticato dalla memoria collettiva. Solo grazie al lavoro di storici e associazioni locali, negli ultimi anni è stato possibile ricostruire alcuni dei nomi e delle storie delle vittime salentine. Si tratta in gran parte di giovani soldati, arruolati nei reparti dell’Esercito Regio e catturati dai tedeschi dopo l’occupazione dell’Egeo.

In molti comuni salentini, come Lecce, Brindisi e Taranto, sono state organizzate cerimonie commemorative per ricordare questi caduti, con la posa di targhe e lapidi in loro onore.

Per anni, la vicenda del naufragio dell’Oria è rimasta nell’ombra, ignorata dalla storiografia ufficiale. Solo di recente, grazie alle ricerche di studiosi italiani e greci e al lavoro di associazioni di volontari, èstato possibile identificare i resti della nave e le vittime.

In Grecia, un monumento sulla costa di Sounio commemora i caduti, mentre ogni anno si tengono cerimonie per ricordare i prigionieri morti nel naufragio. Anche in Italia, la memoria dell’Oria sta finalmente trovando spazio, con iniziative di ricerca storica e documentari volti a far emergere la verità su questo dramma dimenticato.

La tragedia dell’Oria rappresenta uno dei piùgrandi naufragi della Seconda Guerra Mondiale e uno dei più gravi disastri marittimi della storia italiana. Ricordare le vittime, tra cui tanti giovani salentini, significa restituire dignità e memoria a coloro che, nel gelo del mare Egeo, persero la vita lontano dalla loro terra.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts