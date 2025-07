Natz-Lecce: le formazioni ufficiali della prima amichevole giallorossa

Fakcone in porta. Kouassi, Baschirotto, Tiago Gabriel e Gallo in difesa. Berisha, Ramadani e Coulibaly a centrocampo. N’Dri, Camarda e Tete Morente in attacco. È questo l’undici scelto dal tecnico giallorosso per il “primo” Lecce targato Eusebio Di Francesco. Il primo test amichevole del ritiro di Bressanone vedrà i salentini sfidare il Natz, formazione neopromossa nel campionato di Promozione regionale.

