Nations League: Italia, 25 convocati per la doppia sfida con la Germania

La Nazionale italiana inizia il 2025 con un doppio impegno cruciale nei quarti di finale della UEFA Nations Leaguecontro la Germania. Le due sfide, in programma giovedì 20 marzo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 23 marzo al BVB Stadion di Dortmund, non solo determineranno l’accesso alle Finals, che l’Italia potrebbe ospitare a giugno a Torino, ma avranno anche un impatto sul cammino verso il Mondiale 2026.

In caso di qualificazione, gli Azzurri verranno inseriti in un girone con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Un’eventuale eliminazione li porterebbe invece a sfidare Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, che comprende 25 calciatori. Prima chiamata in Nazionale per il difensore dell’Atalanta Matteo Ruggeri, classe 2002, e per il centrocampista del Torino Cesare Casadei, nato nel 2003. Tornano in azzurro anche Matteo Politano, assente da novembre 2023, e Mattia Zaccagni, che non vestiva la maglia dell’Italia dallo scorso settembre.

La squadra si radunerà domenica sera ad Appiano Gentile, presso il quartier generale dell’Inter, dove resterà fino a sabato 22 marzo, quando partirà per Dortmund in vista del match di ritorno.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

