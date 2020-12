Natale | Taranto, parroco celebra alle 23.45 da terrazzo chiesa

Nelle settimane che hanno preceduto Pasqua 2020, con la celebrazione delle messe che nelle chiese era stata sospesa, si è inventato la celebrazione sul terrazzo della parrocchia, compresa la benedizione delle Palme. Stasera, oltre a celebrare regolarmente la messa della Natività alle 18.30 in chiesa, alle 23.45 riproporrà la solennità e il canto “Tu scendi dalle stelle…” utilizzando sempre la terrazza. È don Amedeo Basile, parroco della chiesa dell’Addolorata a Taranto. Il terrazzo dell’edificio retrostante la chiesa, adibito a canonica e casa parrocchiale, è grande e si affaccia tra diversi palazzi del rione Tre Carrare- Battisti tra le vie Laclos e Medaglie d’Oro. In questa modalità, molte famiglie che risiedono nelle immediate vicinanze della chiesa, hanno potuto seguire le funzioni religiose. Stasera don Amedeo non rinuncerà – sia pure a distanza con i fedeli – a far rivivere i momenti di spiritualità che precedono la mezzanotte di Natale. Oltre alla rievocazione notturna della Natività, il rito sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia. (AGI)