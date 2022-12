Natale: Gdf dona scarpe sequestrate a parrocchia Lecce

Condividi su...

La Guardia di finanza ha donato alla parrocchia Santa Maria delle Grazie di Lecce oltre 80 paia di scarpe sequestrate nell’ambito di un’indagine volta al contrasto dei reati di ricettazione e contraffazione. Dopo un riscontro sulla qualità e sicurezza dei prodotti, l’autorità giudiziaria competente ha concesso l’autorizzazione per il loro riutilizzo per finalità sociale. La parrocchia Santa Maria delle Grazie, da anni impegnata in attività a favore dei più deboli, ha accolto così la proposta di dare una seconda vita ai capi d’abbigliamento che saranno destinati alle famiglie salentine. L’iniziativa dei finanzieri, evidenziano dal comando provinciale, si inserisce “nel clima di solidarietà maggiormente sentito nell’imminente periodo natalizio, ed è espressione della forte vocazione sociale del Corpo e della volontà di essere vicini, anche con gesti concreti,