LECCE- “La città avrà finalmente un Natale Felice” questa la promessa che il consigliere Giorgio Pala fa arrivare ai cittadini attraverso una sua nota stampa: “Oggi, in Commissione Controllo, ho audito Donato Zacheo, comandante della Polizia Locale, e Paolo Foresio, assessore alle attività produttive del Comune di Lecce.

L’ordine del giorno era semplice ma al tempo stesso importante: abbiamo incentrato la nostra attenzione sulle attività economiche nel periodo natalizio e sulle relative misure di sicurezza.

La questione posta portava ad una domanda finale: sarà un Natale normale per la nostra Città ?

Lo scorso Natale è stato “indimenticabile” ma solo sotto aspetti negativi: tutta Italia in zona rossa, un velo di tristezza che pervadeva il cuore di tutti noi, festività totalmente rovinate da questa maledetta pandemia.

Oggi, anche alla luce del recente Decreto sul Super Green Pass e grazie soprattutto alla situazione epidemica in Puglia che vede la nostra Regione ancora in zona bianca, possiamo affermare con certezza che i leccesi vivranno un Natale sereno, come non accadeva dal 2019.

Saranno previste, oltre alle luminarie, le consuete attività economiche (bancarelle, mercatini, ecc.) nel centro cittadino: la Polizia Locale, insieme alla Protezione Civile e alle altre Forze dell’Ordine, si occuperà di tutti gli opportuni controlli.

Non saranno invece previsti i canonici concerti in piazza: sarebbe impossibile, in tali occasioni, controllare il Green Pass per ogni accesso.

Lecce avrà un Natale felice, mi sento di dirlo con forza: stiamo tornando alla normalità.” conclude Giorgio Pala.