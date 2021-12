ANDRIA – Un Natale all’insegna dei migliori auspici per il futuro, sotto il profilo socio-economico e sanitario. Andria si prepara ai giorni più intensi delle festività natalizie e lo fa con la cerimonia di auguri a Palazzo di Città, alla presenza delle autorità politiche e religiose del comune federiciano.

Svelate anche le iniziative che caratterizzeranno il Natale andriese. L’accensione dell’albero in piazza Catuma di pochi giorni fa ha inaugurato l’atmosfera di festa in città, che nelle prossime due settimane si candida a punto di riferimento dal punto di vista artistico ed estetico per tutta la BAT. Dal canto di Natale di Dickens in biblioteca diocesana alle attività degli esercizi commerciali durante le vigilie, per un momento dell’anno intenso ma con ancora un occhio di riguardo alla questione Covid. La magia del Natale resta viva per le strade andriesi.