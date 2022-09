MANDURIA- Avrebbe nascosto un furgone rubato, preso a noleggio giorni prima, nel proprio terreno coperto da un telo verde: un anziano è stato denunciato per il presunto reato di ricettazione.

È accaduto nelle campagne di Manduria quando i poliziotti sono intervenuti per la segnalazione giunta alla sala operativa della Questura 113 della presenza di un veicolo rubato, preso a noleggio, all’interno di un podere, così come indicato dal sistema satellitare gps installato sul mezzo.

Giunti sul posto, gli agenti si sono resi conto che le coordinate fornite dall’Istituto di Vigilanza che ha contattato poco prima la sala operativa, hanno condotto all’interno di un terreno aperto in cui non vi era nulla di quanto segnalato, ma di pertinenza di un’abitazione limitrofa.

I poliziotti sono riusciti a intravedere, da una feritoia del muro della proprietà, che all’interno della stessa, nascosto dal muro e da un telo di colore verde, vi era un veicolo corrispondente alla descrizione fornita del mezzo rubato.

I colleghi hanno deciso fare un controllo e pertanto, hanno preso contatti con il proprietario dell’abitazione, persona già nota agli operanti, che, dietro loro richiesta, ha mostrato il veicolo in questione. Da una sommaria ricognizione, gli agenti hanno notato che il mezzo presentava il blocco-sterzo manomesso, così come anche il nottolino di avviamento e l’impianto elettrico.

Alla richiesta di spiegazioni dei poliziotti, l’uomo ha riferito che il mezzo era stato portato nella sua proprietà da un suo amico del quale, però, non sapeva fornire le generalità. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, l’anziano è stato denunciato perché presunto responsabile del reato di ricettazione. Il mezzo è stato recuperato ed affidato in giudiziale custodia in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.