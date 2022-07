TAURISANO- Ha cercato di allontanarsi velocemente quando ha visto i poliziotti, ma hanno deciso di vederci chiaro. Un pusher marocchino, residente a Ruffano, ha nascosto in casa 19 mila euro, oltre 150 grammi di cocaina e 100 grammi di hascisc, nonché bilancini di precisione.

È accaduto nel pomeriggio del primo luglio quando gli agenti del commissariato di Taurisano, all’esito di un’operazione di Polizia finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti hanno arrestato un 47enne di origine marocchina, pluripregiudicato per reati dello stesso genere e residente in Ruffano.

Gli agenti di polizia in servizio di controllo del territorio in Ruffano verso le 17.30 hanno notato un uomo che alla vista della volante ha cercato di allontanarsi repentinamente dal posto, insospettiti dal tale atteggiamento hanno provveduto a fermarlo per un controllo.

L’uomo K.H. di 47 anni, nazionalità marocchina già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, residente a Ruffano, era stato fermato proprio nei pressi dell’abitazione di residenza e considerato che lo stesso ha manifestato uno stato di forte tensione durante gli accertamenti di rito, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare.

L’accertamento ha portato al sequestro di oltre 150 grammi di cocaina contenuta in due bustine di cellophane trasparente sottovuoto e poco meno di 100 grammi di hascisc contenuta in una confezione di colore verde, inoltre sono stati trovati tre bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 19 mila euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti del caso, è stato avvisato il pm di turno, che ha disposto il sequestro del materiale trovato e la traduzione in carcere dell’uomo.