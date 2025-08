Nasce in Puglia la Fondazione Ravanas per il futuro dell’olivicoltura

È stata ufficialmente istituita la Fondazione Pietro Ravanas, promossa da Italia Olivicola, la principale associazione nazionale di produttori di olio d’oliva, con l’obiettivo di valorizzare le radici storiche dell’olivicoltura pugliese e proiettarne lo sviluppo verso il futuro.

Alla costituzione hanno partecipato numerose realtà cooperative del territorio, tra cui l’OP Oliveti Terra di Bari, la cooperativa Agricoltura Progresso di Terlizzi, la cooperativa Lavorazioni Prodotti Agricoli di Corato, la Eurocoop di Ruvo di Puglia, gli oleifici cooperativi Terra di Olivi e Goccia di Sole di Molfetta, la cooperativa Produttori Olivicoli Bitonto e l’oleificio Cima di Bitonto. Tra i soci fondatori figurano anche Onofrio Spagnoletti-Zeuli e la Finoliva Global Service SPA Società Benefit. Hanno aderito inoltre la Regione Puglia, la Camera di Commercio di Bari e il Comune di Bitonto.

La fondazione prende il nome da Pierre Etienne Toussaint Ravanas, figura centrale nella modernizzazione dell’industria olivicola. Nel 1827, a Bitonto, Ravanas collaborò con i produttori locali alla realizzazione di un innovativo oleificio in grado di accelerare l’estrazione dell’olio, salvando i raccolti e segnando un punto di svolta tecnologico nel settore.

A distanza di quasi due secoli, la Fondazione Ravanas si propone come strumento per promuovere la cultura dell’olio, sostenere la ricerca scientifica e l’innovazione, incoraggiare la cooperazione e l’educazione alimentare, sensibilizzare sul cambiamento climatico e attivare borse di studio e premi per il settore.

Presieduto da Nicola Pice e Pasquale Castellano, il comitato scientifico è già operativo. Il primo Premio Ravanas è stato istituito e uno dei riconoscimenti è andato a Fayyad, presidente dei Produttori Olivicoli Palestinesi, per il suo contributo alla cooperazione internazionale nel settore oleario.

La cerimonia di costituzione si è svolta a Bitonto, alla presenza del notaio Michele Debiase, dei presidenti delle cooperative coinvolte, Gennaro Sicolo (Italia Olivicola), Benedetto Fracchiolla (Finoliva) e delle autorità locali, tra cui l’assessore all’agricoltura Francesco Brandi.

Il consiglio direttivo della fondazione è composto da Gennaro Sicolo (presidente), Onofrio Spagnoletti-Zeuli (vicepresidente), Benedetto Fracchiolla, Mario Sannicandro e Giovanni Bucci, mentre il ruolo di organo di controllo è stato affidato a Giuseppe Siragusa.

