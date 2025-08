Nasce il nuovo Manduria FC: annunciati staff tecnico e primi rinforzi

Il Manduria Football Club inizia ufficialmente il suo percorso in Prima Categoria presentando il nuovo staff tecnico e i primi sei innesti che daranno forma alla rosa per la stagione 2025/26. La società, nata dopo aver acquisito il titolo sportivo della Nuova Avetrana, ha scelto di puntare su figure competenti per avviare un progetto ambizioso.

Alla guida tecnica ci sarà Danilo Colluto. Lo staff è completato dal fisioterapista Francesco Cirillo, dal preparatore atletico Ciro Mancino, dall’allenatore dei portieri Mariano Scialpi, con Francesco Scarciglia nel ruolo di Direttore Sportivo, Giovanni Malagnino come Direttore Generale e Davide Pedone Segretario Generale. Vito Fanelli alla guida della formazione Juniores.

In parallelo alla definizione dello staff, la società ha ufficializzato anche i primi protagonisti che scenderanno in campo. A difendere la porta biancoverde sarà Angelo Maraglino, classe 1990, estremo difensore con esperienza, reduce dalla stagione al Sava.

Il reparto offensivo si arricchisce del talento argentino Martin Ignacio Delgado, classe 1993, cresciuto nei vivai di Defensa y Justicia e Boca Juniors. Nella passata stagione ha contribuito alla promozione in Promozione del Taurisano, portando in dote qualità tecniche e temperamento.

A rafforzare il reparto difensivo arriva Massimiliano Calò, classe 1991, manduriano doc, fresco vincitore della Coppa Puglia con la Don Bosco. Al suo fianco ci sarà Antonio Danese, centrale classe 1994 con trascorsi a Brindisi, Ostuni, Martina e Sava, noto per la solidità difensiva e l’attitudine al gol.

A centrocampo spazio a due rinforzi di spessore. Il primo è Francesco Lotito, classe 1994, reduce da un’ottima stagione a Sava, cresciuto nel vivaio del Lecce e con esperienze a Brindisi. Il secondo è Pietro Gennari, altro manduriano di ritorno, classe 1991, già protagonista in passato con i colori biancoverdi, dotato di estro e fiuto del gol, reduce dall’esperienza con la Don Bosco Manduria.

