Nasce il coordinamento regionale OPI Puglia: Pierpaolo Volpe presidente

Martedì 11 febbraio 2025 si è ufficialmente costituito il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Puglia. Alla guida dell’organismo è stato eletto all’unanimità Pierpaolo Volpe, attuale presidente dell’OPI di Taranto, un riconoscimento che premia il suo impegno pluriennale per il rafforzamento del ruolo degli infermieri nel sistema sanitario.

L’organizzazione del Coordinamento regionale si articola nei seguenti incarichi:

• Presidente regionale: Pierpaolo Volpe

• Vicepresidente: Paola De Biase

• Tesoriere: Saverio Andreula

• Segretario: Giuseppe Papagni

Le dichiarazioni del neo presidente

Volpe ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta: “Ringrazio vivamente i Presidenti degli Ordini della Puglia per avermi affidato questo ruolo così importante e delicato, con dirette ricadute sulla Sanità regionale”.

Il neo presidente ha sottolineato il valore strategico della Puglia per l’intero Paese, anche grazie alla presenza nella Federazione nazionale di due rappresentanti pugliesi, Saverio Andreula e Marcello Antonazzo. “Questa sinergia tra i territori è un valore aggiunto per la Professione infermieristica e per tutto il Sistema sanitario”, ha aggiunto.

Volpe ha infine ribadito il suo impegno, forte dell’esperienza maturata dal 2009 prima come Consigliere e dal 2020 come Presidente dell’OPI Taranto, oltre che della collaborazione con colleghi di lunga esperienza come Michele Del Gaudio, Saverio Andreula e Marcello Antonazzo, figure chiave nella storia della professione in Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author