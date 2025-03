Nasce il Comitato tarantino per i Referendum su lavoro e cittadinanza

A Taranto è stato ufficialmente costituito il Comitato promotore per i Referendum su lavoro e cittadinanza, in vista della consultazione popolare che si terrà l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con l’eventuale ballottaggio delle amministrative.

Le forze in campo

Il Comitato vede la partecipazione di numerose sigle: CGIL, ANPI, Arci, Arci Gagarin, Auser, Europa Verde, Federconsumatori, Libera, Partito Democratico, Partito Socialista, Rete Studenti Medi, Rifondazione Comunista e Socialismo XXI.

Cinque quesiti per cambiare

Il referendum proporrà ai cittadini cinque quesiti sui quali il comitato invita a votare “Sì”:

• Stop ai licenziamenti illegittimi

• Maggiori tutele per i lavoratori delle piccole imprese

• Riduzione del lavoro precario

• Maggiore sicurezza sul lavoro

• Integrazione per oltre 2,5 milioni di cittadini di origine straniera che vivono stabilmente in Italia.

Un’occasione di democrazia

«La partecipazione a questo referendum è uno strumento concreto per migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori e garantire diritti di cittadinanza in un Paese che voglia davvero definirsi europeo» — dichiarano i referenti del Comitato tarantino. «L’alleanza tra organizzazioni sindacali, associazioni e partiti è un esercizio di democrazia rappresentativa che può offrire speranza in un tempo segnato da grandi incertezze e mutamenti internazionali».

