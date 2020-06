Nasce il brand “Salento delle murge”

Condividi

Il Salento e la Valle d’Itria sono due destinazioni turistiche pugliesi che da anni hanno saputo “brandizzarsi” sul mercato, due nomi che, infatti, l’immaginario collettivo collega immediatamente a una determinata zona e a un’offerta turistica ben caratterizzata.

Eppure tra queste due destinazioni turistiche c’è un’importante area geografica che, non avendo goduto finora della promozione di un proprio brand turistico, è ancora poco conosciuta dai grandi flussi turistici.

Per questo sta nascendo il nuovo brand “Salento delle Murge”, un innovativo progetto di marketing turistico creato da una rete di ventiquattro aziende che intende progettare e realizzare un nuovo Marchio d’Area Turistica, caratterizzato da una forte identità di zona.

Il territorio di riferimento è quello di una vasta area che, con trentasei comuni delle province di Taranto e Brindisi, comprende la parte più meridionale delle Murge e quella più settentrionale del Salento, in un ampio quadrilatero i cui confini vanno da Taranto a Brindisi, e da Torre San Gennaro sulla costa adriatica, fino a Torre Colimena sulla costa jonica.

La rete “Salento delle Murge” è stata costituita sei mesi addietro da ventiquattro aziende delle provincie di Taranto e Brindisi di vari settori merceologici che, con la creazione del marchio d’area territoriale “Salento delle Murge”, intendono realizzare sul loro territorio una fitta rete di relazioni e collaborazioni al fine di avviare un’innovativa industria turistica.

I partner intendono così creare un network territoriale in cui interagiscano le loro attività, condividendo così esperienze e know how acquisiti nei rispettivi settori, per creare una offerta turistica collettiva e, in questa prima fase, promuoverla direttamente ai turisti mediante il digital marketing.

Il progetto della rete “Salento delle Murge”, che ha sede a Grottaglie, è già stato “sposato” dalla Regione Puglia che lo sostiene attraverso il PSR Puglia 2014/2020 (Misura 16 – Sottomisura 16.3.2 “Creazione di nuove forme di cooperazione per lo sviluppo/la commercializzazione dei servizi turistici”).

Ora la rete “Salento delle Murge” lancia un appello agli altri operatori economici e alle Istituzioni locali del territorio, in particolare alle Amministrazioni comunali, chiedendo di aderire al network (Info Facebook @salentodellemurge - mail: salentodellemurge@gmail.com – pec: salentodellemurge@pec.it).

Carmen Valente, rappresentante e manager la rete “Salento delle Murge”, ha infatti dichiarato che «la rete è aperta alla partecipazione delle aziende che operano a vario titolo nel turismo e alle Istituzioni, peraltro proprio in questi giorni stiamo inviando alle Amministrazioni comunali la proposta di adesione alla rete in modo da poter contribuire a una nuova strategia per il rilancio del turismo sui loro territori».

«Infatti, solo unendo tutte le risorse e le energie – ha poi detto Carmen Valente – il turismo può superare questo momento di crisi, proponendo un’offerta turistica che sia diretta espressione di chi vive, opera e amministra un territorio. Per questo la rete “Salento delle Murge” – il logo è già stato creato dai nostri creativi – è aperta a tutte le aziende e le istituzioni interessate al rilancio del turismo attraverso questa nuova opportunità».