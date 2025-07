Nasce “Go Padel Fast”: il presidente Alessandro Sportelli presenta il nuovo format sprint del Go Padel Tour

Il mondo del padel si arricchisce di una nuova entusiasmante iniziativa: Go Padel Fast, l’ultima creatura targata Go Padel Tour, ideata da Alessandro Sportelli pronta a rivoluzionare il modo di vivere i tornei amatoriali. Una formula rapida, intensa e spettacolare, pensata per chi ha fame di gioco e vuole mettersi alla prova in una competizione lampo, tutta da vivere… e da vincere.

Un format esplosivo

Go Padel Fast nasce dall’esigenza di coniugare l’adrenalina della competizione con i ritmi sempre più frenetici degli appassionati. Tornei organizzati in mezza giornata, partite giocate su set unico, ritmo serrato e formula a eliminazione diretta. L’obiettivo? Offrire eventi dinamici, coinvolgenti e di alta qualità tecnica, accessibili a tutti i livelli di gioco.

Padel per tutti, ovunque

Il format è pensato per essere itinerante e replicabile in qualsiasi struttura affiliata al circuito Go Padel Tour, garantendo così una diffusione capillare e capace di coinvolgere un ampio numero di giocatori. Go Padel Fast sarà presente in città, paesi e strutture dove il padel è in pieno fermento, diventando un punto di riferimento per chi vuole competere, divertirsi e crescere.

Premi, visibilità e passione

Nonostante la rapidità, nulla sarà lasciato al caso. Ogni tappa di Go Padel Fast prevede premiazioni immediate, classifiche aggiornate, contenuti social in tempo reale e una comunicazione coinvolgente, che esalterà ogni protagonista in campo. Il torneo sarà inoltre un’occasione per guadagnare punti nel ranking Go Padel Fast, diventando parte attiva del movimento e concorrendo alla vincita del maxi premio finale vinci la Spagna e vedi la Premir Padel

Un’idea vincente

Dietro Go Padel Fast c’è la visione di chi crede che il padel sia molto più di uno sport: è aggregazione, adrenalina, appartenenza. Questa nuova iniziativa vuole parlare a chi ama mettersi in gioco, a chi vive il campo come un’arena, a chi non ha tempo da perdere… se non per vincere!

Go Padel Fast: entra in campo, gioca veloce, vivi il padel. Preparati a scendere in campo e diventare protagonista.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author