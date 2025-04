Nardò-V.Francavilla 1-0: D’Anna mantiene vive le speranze playoff dei granata

Il Nardò conquista una vittoria fondamentale, battendo 1-0 la Virtus Francavilla e portandosi a un solo punto dalla zona playoff a 90 minuti dal termine della stagione regolare. Un risultato arrivato al termine di una partita piuttosto maschia e priva di emozioni nei primi 45 minuti.

Nel secondo tempo, però, è il Nardò a prendere il sopravvento. La squadra di casa passa in vantaggio grazie al decimo gol stagionale di D’Anna, che è lesto a sfruttare l’assist di Piccioni dopo un clamoroso errore difensivo di Sirri. La Virtus Francavilla ha l’occasione per pareggiare, ma Sosa, su calcio di rigore, viene ipnotizzato da Galli, che para e nega la gioia del gol alla compagine biancoazzurra.

Ora, tutto si deciderà nell’ultima giornata di campionato, con la quinta posizione ancora in bilico. Il Matera è attualmente in vantaggio con 48 punti, ma alle sue spalle si trovano il Nardò e il Fasano a 47 punti, con la Virtus Francavilla che segue a 46. L’ultima sfida sarà decisiva per il futuro di queste squadre.

La cronaca

90+6′ TERMINA LA GARA: NARDO’-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

90+5′ Ammonito Trinchera per il Nardò

90+3′ Ammonito Sosa per la Virtus Francavilla

90′ Saranno sei i minuti di recupero

89′ Nardò vicinissimo al gol: cross dalla destra per Dali, che sotto porta manca clamorosamente l’appuntamento con la rete mandando la palla al lato da posizione favorevole

84′ Sostituzione Virtus Francavilla: esce De Luca, entra Diop

81′ Sostituzione Nardò: esce Mengoli, entra Davi

79′ Sostituzione Virtus Francavilla: esce Allegrini, entra PInto

74′ Sostituzione Nardò: esce Piccioni, entra Gatto

70′ La Virtus Francavilla sbaglia il rigore! Franco Sosa ipnotizzato da Galli, che gli nega la gioia del gol con una grande parata.

69′ Ammonito Pinto del Nardò

69′ RIGORE VIRTUS FRANCAVILLA

62′ Sostituzione Nardò: esce Correnti, entra Trinchera

57′ Sostituzione Virtus Francavilla: esce Albano, entra Baglivo

56′ GOOOOOOOOOL DI D’ANNA! NARDÒ IN VANTAGGIO! Clamoroso errore di Sirri, che si addormenta con il pallone tra i piedi: Piccinni ne approfitta, gli ruba la sfera e serve un assist al bacio per D’Anna, che tutto solo davanti alla porta insacca la sua decima rete stagionale.

51′ Ammonito Sirri della Virtus Francavilla

50′ Sostituzione Nardò: esce Milli, entra Munoz

49′ La Virtus Francavilla ci prova: azione personale di Gjonaj, che tenta il destro a giro, ma la palla termina ampiamente alta.

46′ Iniziato il secondo tempo!

46′ Sostituzione Virtus Francavilla: esce Maletic, entra Pinto

SECONDO TEMPO

Intervallo

45+2′ Finito il primo tempo: Nardò–Virtus Francavilla 0-0. Partita scialba, senza neanche un tiro nello specchio della porta. Ci si aspetta qualcosa in più da entrambe le squadre nei secondi quarantacinque minuti.

45′ Ci saranno due minuti di recupero

38′ Sostituzione Virtus Francavilla: esce Russo per infortunio, entra Sirri

26′ Ammonito Lanzolla della Virtus Francavilla

20′ Partita dal ritmo basso, in cui non si è ancora visto un tiro nello specchio della porta.

15′ Ammonito Calderoni del Nardò

1′ Iniziata!

PRIMO TEMPO

NARDO’- VIRTUS FRANCAVILLA 1-0 | 56′ D’Anna (N)

Nardò (3-5-2): Galli 7; Delvino 6, Fornasier 6, Calderoni 6; Mazzotta 5.5, Mengoli 6.5, Milli 6, Correnti 6, Lucas 5.5; D’Anna 7, Piccioni 6.5. A disposizione: De Luca, Mossolini, Davi 6, Gatto SV, Piazza, Munoz 6, Lollo, Trinchera 5.5, Addae. All. De Sanzo

Virtus Francavilla (3-4-3): Cerves 6, Russo 6, Lanzolla 5.5, Allegrini 5.5; Albano 5, De Luca 5.5, Bolognese 5, Latagliata 5.5; Sosa 4.5, Maletic 5, Gjonaj 6.5. A disposizione: Bertini, Lambiase, Sirri 4.5, Pinto SV, Iocolano, Pinto, Diop SV, Baglivo 5.5. De Crescenzo. All. Coletti

Arbitro: Francesco Illiano di Napoli Assistenti: Alessandro Tangaro di Molfetta e Gianluca D’Aniello di Molfetta

AMMONITI: 15′ Calderoni (N) – 26′ Lanzolla (VF) – 51′ Sirri (VF) – 69′ Pinto (N) – 90+3′ Sosa (VF) – 90+5′ Trinchera (N)

NOTE: Recupero: 2-6 Angoli: 2-2

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author