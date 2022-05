L’attesa è finita in casa Nardò, domenica si terrà quella che sui profili social neretini viene descritta come la sfida dell’anno. Il tanto atteso spareggio playout per la permanenza in Serie D vedrà il Toro ospitare il San Giorgio al “Giovanni Paolo II”. Classica gara da dentro o fuori: chi vincerà sarà salvo e potrà festeggiare la permanenza in Serie D. Chi avrà la peggio, invece, scivolerà in Eccellenza.