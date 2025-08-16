16 Agosto 2025

Alessandro Elia (A.C. Nardò)

Nardò, ufficiale l’arrivo dell’esterno offensivo Alessandro Elia

Massimo Todaro 16 Agosto 2025
L’AC Nardò annuncia l’ingaggio di Alessandro Elia, esterno classe 2006 cresciuto nel Parma.

L’AC Nardò ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Elia, esterno offensivo classe 2006 che approda in Salento dopo un percorso formativo di rilievo nel settore giovanile del Parma.

Cresciuto nel vivaio gialloblù, Elia ha disputato cinque stagioni con la maglia del club emiliano, salendo di categoria dall’Under 15 fino alla Primavera 2. Nella stagione con l’Under 18 ha totalizzato 33 presenze, impreziosite da 8 reti e 10 assist, mettendo in mostra incisività e visione di gioco. L’anno successivo ha contribuito alla vittoria del campionato di Primavera 2, conquistando la promozione in Primavera 1.

Giocatore tecnico e dinamico, dotato di un piede destro preciso, Elia ha ricoperto principalmente il ruolo di esterno offensivo, ma si è distinto anche per la duttilità nell’interpretare posizioni più centrali a centrocampo.

Nel giorno della sua presentazione, il nuovo acquisto granata ha espresso entusiasmo e determinazione: “Sono molto orgoglioso di indossare questa gloriosa e storica maglia. Arrivo a Nardò con una grande fame calcistica, e voglia di dimostrare e mettermi a disposizione della squadra per il raggiungimento degli obiettivi che la società si è prefissata.”

