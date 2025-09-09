Nardò, ufficiale l’arrivo dell’attaccante Francesco Margiotta

Nuovo innesto di spessore per il Nardò, che ha annunciato l’ingaggio di Francesco Margiotta. L’attaccante torinese, nato il 15 luglio 1993, vestirà il granata nella stagione 2025/26, portando con sé esperienza e qualità maturate in anni di carriera tra Italia e campionati esteri.

Punta centrale, capace di agire anche come seconda punta, Margiotta è un giocatore completo, duttile e dotato di entrambi i piedi. Cresciuto calcisticamente in Italia, ha collezionato complessivamente 375 presenze e 87 reti, spaziando tra Serie Be Serie C, fino ad approdare in campionati internazionali come la Super League svizzera, l’A-League australiana e la Primera Divisió andorrana.

La società ha accolto con entusiasmo il nuovo rinforzo, sottolineandone il valore e il contributo che potrà offrire al gruppo: «Con Francesco Margiotta aggiungiamo al nostro reparto offensivo un giocatore di spessore, che saprà trasmettere esperienza e mentalità vincente. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante per raggiungere i nostri obiettivi».

