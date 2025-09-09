9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Francesco Margiotta (A.C. Nardò)

Nardò, ufficiale l’arrivo dell’attaccante Francesco Margiotta

Massimo Todaro 9 Settembre 2025
centered image

Francesco Margiotta, attaccante torinese classe 1993, rinforza l’AC Nardò per la stagione 2025/26.

Nuovo innesto di spessore per il Nardò, che ha annunciato l’ingaggio di Francesco Margiotta. L’attaccante torinese, nato il 15 luglio 1993, vestirà il granata nella stagione 2025/26, portando con sé esperienza e qualità maturate in anni di carriera tra Italia e campionati esteri.

Punta centrale, capace di agire anche come seconda punta, Margiotta è un giocatore completo, duttile e dotato di entrambi i piedi. Cresciuto calcisticamente in Italia, ha collezionato complessivamente 375 presenze e 87 reti, spaziando tra Serie Be Serie C, fino ad approdare in campionati internazionali come la Super League svizzera, l’A-League australiana e la Primera Divisió andorrana.

La società ha accolto con entusiasmo il nuovo rinforzo, sottolineandone il valore e il contributo che potrà offrire al gruppo: «Con Francesco Margiotta aggiungiamo al nostro reparto offensivo un giocatore di spessore, che saprà trasmettere esperienza e mentalità vincente. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante per raggiungere i nostri obiettivi».

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Latina – Picerno (1-2), le pagelle: Santarcangelo e Summa “amari lucani”

9 Settembre 2025 Francesco Cutro

SS Taranto: “Rispetto verso le istituzioni e il presidente Tisci”

9 Settembre 2025 Anthony Carrano

Eccellenza, Canosa: Paolo Di Nunno nuovo presidente onorario

9 Settembre 2025 Redazione

Barletta con carattere a Francavilla Fontana, ora il derby con la Fidelis alle 16

9 Settembre 2025 Antonio Gargano

Di Cesare: “Bari, questo può essere il vero anno della rinascita”

9 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Bari, Magalini: “Obiettivo playoff, ora iniziamo a fare punti”

9 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

potrebbe interessarti anche

Filiano, merito e impegno: 8 studenti ricevono la borsa di studio comunale

9 Settembre 2025 Francesco Cutro

Cittadella della Carità, CISLFP: “No tagli, tutto il personale da salvare”

9 Settembre 2025 Redazione

Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Monopoli “Squadra cresce, serve pazienza”

9 Settembre 2025 Redazione

Brigata San Marco, Orini nuovo comandante al posto di Grazioso

9 Settembre 2025 Dante Sebastio