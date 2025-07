Nardò, ufficiale l’arrivo del centrocampista 2006 Federico Centonze

L’AC Nardò ufficializza l’arrivo in rosa del giovane Federico Centonze, centrocampista classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico pugliese.

Cresciuto nella scuola calcio Lupiae Lecce, Centonze ha maturato esperienze importanti già in giovane età, disputando due stagioni in Eccellenza sotto età con il Racale, dove ha evidenziato sin da subito qualità tecniche e personalità.

Lo scorso anno ha preso parte al ritiro estivo con la prima squadra del Casarano Calcio, per poi fare ritorno al Racale in prestito. La sua stagione è stata di assoluto rilievo: 36 presenze, 2 reti, 5 assist e 1 presenza in Coppa Italia, confermando le sue capacità in regia e la sua predisposizione al sacrificio.

Centonze vanta anche tre convocazioni consecutive al Torneo delle Regioni con la rappresentativa pugliese, dove ha ricoperto stabilmente il ruolo di mediano, distinguendosi anche come mezzala e quinto di centrocampo, a testimonianza della sua grande duttilità tattica.

“Sono molto felice per l’opportunità che mi ha dato la società – ha dichiarato il neo granata – Spero di ripagare la fiducia con il lavoro e la dedizione. Questo è un punto di partenza per me, voglio migliorare giorno dopo giorno e contribuire alla crescita della squadra”.

