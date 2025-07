Nardò, Toma: “Mercato complicato ma idee chiare”

Torna a lasciare dichiarazioni Silvano Toma, direttore generale del Nardò. Ai microfoni del “Quotidiano di Puglia” interviene parlando tra presente e futuro:

«Ci sono varie trattative ormai vicine alla chiusura, soprattutto per quanto riguarda i giocatori che d’intesa con mister De Sanzo abbiamo deciso di confermare. Per elementi come Fornasier, Galli, Trinchera siamo ormai ai dettagli, un discorso più sfumato riguarda De Anna e Addae. C’è un’idea chiara sul tipo di squadra da intendiamo costruire. Di bravi calciatori ancora liberi ce ne sono tanti, il prenderli dipende anche da società come la nostra, proprio adesso che l’obiettivo più che puntare su giovani da valorizzare, ripartire con un blocco di 7-8 elementi dello scorso campionato resta ancora fattibile«.

Mercato complicato ma idee chiare

«Dei giocatori che avevamo in animo di confermare – assicura Toma – finora è andato via soltanto Correnti. Ci è dispiaciuto, ma davanti ad un’offerta d’ingaggio della Reggina più che triplicata, per noi era davvero impossibile trattenerlo. Non possiamo competere con quelle società che o per forza economica o perché espressione di grandi bacini di utenza hanno movimentato finora il mercato. Abbiamo però le idee chiare sul tipo di squadra da intendiamo costruire. Di bravi calciatori ancora liberi ce ne sono tanti. Il prenderli dipende anche da società come la nostra, proprio adesso che l’obiettivo principale non è più puntare su giovani da valorizzare».

Scommessa su Lucas e giovani promesse

«Sarebbe un gran colpo riuscire a trattenere Lucas, anche se sappiamo che non sarà semplice – ammette il direttore generale neretino – nel frattempo per il reparto under abbiamo individuato due ragazzi del 2007 e uno del 2006 che vorrebbe ufficializzare. Nello scorso campionato abbiamo raggiunto gli under presentemente col miglior rendimento difensivo del torneo, e anche in questa stagione cercheremo profili all’altezza. Stiamo giocando su un asse di mercato che riguarda da braccetto un’idea a tre».

