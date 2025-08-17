Nardò, tenta furto d’auto e aggredisce poliziotti: arrestato tunisino

La Polizia ha arrestato a Nardò un 24enne di origine tunisina, residente a Napoli e regolare sul territorio nazionale, con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato intorno alle 20.20 di venerdì 15 agosto: un cittadino ha segnalato al numero di emergenza 112 la presenza di tre uomini nei pressi di un’automobile, intenti a forzare lo sportello. Uno di loro, con il volto coperto dalla maglia, stava cercando di aprire il veicolo mentre i due complici lo attendevano poco distante.

Il testimone, fermatosi con la propria auto, ha chiesto spiegazioni al sospetto, che ha reagito minacciosamente. L’uomo, intimorito, è ripartito avvisando subito la Polizia.

La squadra volante del Commissariato di Nardò è intervenuta sul posto, estendendo le ricerche in un’area di servizio adiacente. All’interno di un autolavaggio dismesso gli agenti hanno individuato due dei sospettati. Nel tentativo di bloccarli, il 24enne si è scagliato contro i poliziotti con calci e pugni, venendo infine immobilizzato e arrestato.

Il complice, un 25enne tunisino anch’egli residente a Napoli, è stato fermato e denunciato a piede libero per tentato furto aggravato in concorso. Entrambi sono indagati per il tentato furto, mentre il P.M. di turno ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso la casa circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida.

Un episodio che conferma ancora una volta l’efficacia dell’intervento immediato delle Forze dell’Ordine e la collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni sospette.

