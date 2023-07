Nardò, super offerta per Malik Opoola

Secondo quanto comunicato durante ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud, il Nardò avrebbe pronta una super offerta per l’attaccante Malik Opoola. Il classe 2004 del Brindisi era stato tra i protagonisti della promozione in C dei biancazzurri. La società di Alessio Antico potrebbe provare ad affondare il colpo nelle prossime ore. Su Opoola ci sono le attenzioni anche della Carrarese in serie C. Tutto già fatto, invece, a Nardò per Gaetano Dammacco come era stato anticipato la scorsa settimana sempre in ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud.

