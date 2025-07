Nardò: squadra in ritiro a Viggianello dall’1 al 13 agosto

Sarà Viggianello la sede del ritiro precampionato del Nardò. La società granata, infatti, ha annunciato che la consueta preparazione si svolgerà nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, che ospiterà la squadra salentina dall’1 al 13 agosto. In quel di Viggianello, in provincia di Potenza, la squadra di De Sanzo potrà preparare al meglio la stagione ormai alle porte, immerso in uno scenario suggestivo perfetto per trovare la condizione ottimale in vista dell’esordio in gare ufficiali.

