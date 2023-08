Nardó, si avvicina il ritorno di Antonino Viola

Il Nardò, dopo aver ufficializzato alcuni calciatori, vorrebbe chiudere anche per il portiere Antonino Viola. Molto vicino il suo ritorno in granata, superata la concorrenza di due club di Serie C come Cerignola e Monopoli. La squadra granata lo vorrebbe comunque a titolo definitivo e non in prestito. Confermata dunque l’anticipazione di ‘Speciale Calciomercato’ in onda su Antenna Sud.

