Nardò scatenato: Non solo Tedesco, nel mirino Risolo, Cirio e Lanzolla

Il Nardò comincia scatenarsi sul mercato. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il club granata non solo ha chiuso Giuseppe Tedesco (Leggi qui la nostra anteprima), ma ha presentato offerte per Andrea Risolo della Fidelis Andria ed ex Catanzaro e Virtus Francavilla, Pierpaolo Cirio del Brindisi e Nicola Lanzolla della Virtus Francavilla. Inoltre è a buon punto la trattativa per il rinnovo di Simone D’Anna.

L’obiettivo è chiaro: costruire una rosa competitiva, che possa affrontare con ambizione la prossima stagione. La dirigenza ha scelto una strategia mista: affidarsi a chi conosce già l’ambiente, affiancando profili di categoria che possano dare qualità e intensità.

