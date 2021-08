Nardó | Ruba zaino in spiaggia. Arrestato

Nardó | Uno zaino lasciato incustodito ed un malintenzionato avventore che subito ne approfitta. È successo in uno stabilimento balneare di Nardó ma il titolare che ha assistito alla scena non è rimasto con le mani in mano ma è intervenuto bloccando il presunto ladro e rimediando insulti e spintoni.

Poche ore dopo, i carabinieri della Compagnia di Gallipoli hanno tratto in arresto un 29enne di nazionalità marocchina. Il giovane al momento del fermo era in evidente stato di ubriachezza ed una volta identificato è stato trasferito nel carcere di Lecce.