Nardó, rapina e sparatoria: indagini in corso

Nardó- Colpi di pistola sono stati esplosi contro un’auto a Nardò. È successo in serata, in via Cuoco, dove sono stati alcuni passati a chiamare polizia e carabinieri dopo aver udito gli spari, sul posto anche i sanitari del 118. Sembra trattarsi di una rapina. Da una prima ricostruzione dei fatti un uomo si era recato presso il bancomat di piazza Diaz e sarebbe stato raggiunto successivamente da un malvivente che lo avrebbe rapinato della consistente somma appena prelevato.

Si tratta di una sommaria ricostruzione, le indagini sono in corso e questa versione è al vaglio degli inquirenti.