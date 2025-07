Nardò, presidio allo stabilimento Porsche: parlano i lavoratori

Hanno urgentemente bisogno di risposte e certezze i lavoratori degli appalti della Nardò Technical Center, che nelle scorse ore si sono riuniti in presidio davanti al centro specializzato per lo sviluppo e il test dei veicoli.

Si tratta per lo più di collaudatori, da anni impiegati in condizioni di precarietà contrattuale. Pur svolgendo attività altamente tecniche, infatti, molti di essi sono assunti con il contratto collettivo del commercio. Per i dipendenti di Kw, Bertrandt ed Euroservizi nel 2024 si era aperta una trattativa per l’internalizzazione, poi arenatasi, lasciando cinquanta famiglie sospese nel limbo.

Ancora più preoccupante risulta essere la situazione dei lavoratori della Bertrandt, ritrovatisi da un giorno all’altro e senza spiegazioni privi di un lavoro.

