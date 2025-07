Nardò, Premio Artemide: successo per la terza edizione

È andato in scena nelle scorse ore a Nardò il Premio Artemide: giunto alla sua terza edizione, l’evento si conferma tra i più significativi del panorama culturale e sociale salentino.

Nato dall’esigenza di dare voce e visibilità alle storie di donne che, con determinazione e talento, arricchiscono il tessuto umano e professionale del territorio, il Premio si propone come uno strumento di valorizzazione e ispirazione, soprattutto per le nuove generazioni.

Lontano dai circuiti dei riconoscimenti più convenzionali, il Premio Artemide accende i riflettori su figure femminili spesso poco note, ma dal fortissimo impatto sociale e culturale. Donne che non si arrendono, che perseguono i propri obiettivi con passione e che, proprio come la dea Artemide – da cui il Premio prende il nome – simboleggiano libertà, sorellanza e capacità di centrare i propri traguardi.

In una società ancora segnata da profondi squilibri di genere, il Premio intende colmare un vuoto di narrazione e rappresentanza, riconoscendo il valore di donne che, attraverso il loro operato nei campi della scienza, della cultura, dell’imprenditoria e dello sport, hanno dato prestigio a Nardò, al Salento e all’intera Regione Puglia.

