Nardò, piace l’ex Chievo Verona Francesco Margiotta

Il Nardò prova il colpo in attacco. Il club neretino ha messo gli occhi su Francesco Margiotta. Attaccante classe 1993, una vita tra Lega Pro e Svizzera, prima di un’avventura asiatica al Tagikistan. In Italia ha vestito, tra le altre anche la maglia del Chievo. La trattativa è in stato avanzato e le parti si aggiorneranno nelle prossime ore.
