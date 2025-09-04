4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Calciomercato estate 2025, foto: antennasud.com

Nardò, piace l’ex Chievo Verona Francesco Margiotta

Fabrizio Caianiello 4 Settembre 2025
centered image

Il Nardò prova il colpo in attacco. Il club neretino ha messo gli occhi su Francesco Margiotta. Attaccante classe 1993, una vita tra Lega Pro e Svizzera, prima di un’avventura asiatica al Tagikistan. In Italia ha vestito, tra le altre anche la maglia del Chievo. La trattativa è in stato avanzato e le parti si aggiorneranno nelle prossime ore.

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Serie C, Cerignola: le medie voto dopo la 2a Giornata

4 Settembre 2025 Redazione

Lecce, Sticchi Damiani: “Non siamo disposti ad indebitarci, vi spiego il nostro mercato”

4 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

Lecce, Corvino: “Guilbert, Maleh e Rafia fuori rosa. In squadra abbiamo 12 nazionali”

4 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

Serie B: programma, date e orari dalla 4a alla 12a Giornata

4 Settembre 2025 Dante Sebastio

Ufficiale: Manfredonia, l’esterno Porzio resta in biancoceleste

4 Settembre 2025 Roberto Chito

Ufficiale: Ferrandina, arriva la firma di Carrozzo in rossoblu

4 Settembre 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Serie C, Cerignola: le medie voto dopo la 2a Giornata

4 Settembre 2025 Redazione

Lecce, Sticchi Damiani: “Non siamo disposti ad indebitarci, vi spiego il nostro mercato”

4 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

Lecce, Corvino: “Guilbert, Maleh e Rafia fuori rosa. In squadra abbiamo 12 nazionali”

4 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

Corato, auto contro un pino: muore bimbo di 5 mesi

4 Settembre 2025 Antonella Fazio