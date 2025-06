Nardò: piacciono Santoro e Russo, sondaggio per Cerutti

Con l’apertura del calciomercato ormai imminente, il Nardò non vuole farsi cogliere impreparato. Come riportano indiscrezioni in possesso della nostra redazione, nel mirino del club pugliese sarebbero finiti l’attaccante Domenico Santoro del Gravina e il centrocampista Francesco Russo della Puteolana. Sondaggio effettuato anche per Mauro Cerutti del Casarano.

