Nardò, per la panchina salgono le quotazioni di Foglia Manzillo

Il Nardò è ancora a caccia di un nuovo allenatore dopo la separazione con Massimo Costantino. Fino a pochi giorni fa, Raimondo Catalano sembrava in pole fino a poco fa, ma nelle ultime ore ha preso quota il nome di Antonio Foglia Manzillo. Quello dell’ex Gladiator sarebbe un ritorno in Salento, dove ha già occupato la panchina del Toro sia nella stagione 2016/2017, che in quella 2019/2020.

