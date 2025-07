Nardò, non solo Risolo: è fatta anche per Alejo Garnica

Il Nardò è sempre più scatenato in questa prima fase di calciomercato, ed è ormai fatta per due nuovi arrivi. L’esperto centrocampista Andrea Risolo, come già anticipato nelle scorse, ha firmato un contratto biennale con il club pugliese. E sempre in entrata, è fatta per Alejo Garnica, talentuoso esterno d’attacco reduce da un’ottima stagione con il Novoli.

