Nardò, Mario Vrdoljak ad un passo dal Pompei

Mario Vrdoljak lascia Nardò. Il mediano classe ‘93 avrebbe raggiunto in giornata l’accordo per la risoluzione del contratto. L’ex Virtus Francavilla nelle prossime ore dovrebbe firmare a Pompei, club del girone I di Serie D che ha vinto la concorrenza della Sarnese per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author