Nardò-Manfredonia 0-1: Iurilli firma il colpaccio

Il Manfredonia espugna il campo del Nardò con un gol di Iurilli all’87’ e conquista tre punti preziosi. Una gara combattuta, con i padroni di casa più propositivi per larghi tratti, ma i sipontini hanno saputo soffrire e colpire nel momento decisivo.

Dopo un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, il Nardò ha aumentato la pressione nella ripresa sfiorando il vantaggio con D’Anna e De Crescenzo. Il Manfredonia ha risposto in contropiede e, a tre minuti dal termine, ha trovato la rete decisiva: discesa di Sepe sulla fascia e assist preciso per Iurilli, che non ha sbagliato davanti a Galli.

Nel finale, forcing del Nardò, ma la difesa ospite ha retto fino al triplice fischio. Per il Manfredonia una vittoria pesante, per il Nardò una battuta d’arresto dopo un buon momento di forma.

