Nardó: lo stadio non è pronto, club costretto a rinunciare al ripescaggio?

Il Nardò, nonostante la vittoria dei play-off del girone H di Serie D, potrebbe essere costretto a rinunciare alla domanda di ripescaggio in Serie C a causa delle problematiche relative allo stadio “Giovanni Paolo II”. Il club pugliese ha sperato sino alla fine di procedere – nei tempi prestabiliti – all’adeguamento dell’impianto. Le lungaggini burocratiche non hanno consentito una rapida soluzione della questione stadio. Il criterio infrastrutturale, infatti, rappresenta, va ricordato, la condizione principale per poter formalizzare la domanda di ripescaggio in terza serie. Il club, comunque, non si arrende e, come dimostrano le operazioni di calciomercato di questi giorni, sta costruendo una squadra molto forte, per provare a vincere il prossimo campionato di Serie D sul campo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp