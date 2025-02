Nardò (LE), nel ricordo di Norma Cossetto la commemorazione delle foibe

Nardò (LE) – Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana celebrata il 10 febbraio di ogni anno ma, come sottolinea il sindaco di Nardò Pippi Mellone presente alla cerimonia di commemorazione presso il giardino pubblico intitolato a Norma Cossetto, sembrano esserci ancora vittime di Serie A e vittime di Serie B. Il 10 febbraio, ribadiscono in coro il consigliere Pierpaolo Giuri e Antonio Tondo presidente del consiglio comunale di Nardò, dev’essere onorata per mantenere vivo il ricordo.

