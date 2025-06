Nardò, incendio minaccia case in zona Penta: esplosa un’auto

Paura tra i residenti, famiglie evacuate: Polizia Locale in prima linea, il Comune lancia l’allarme prevenzione

Un grave incendio si è verificato nella giornata di giovedì 26 giugno nella zona Penta di Nardò, interessando aree boschive, agricole e periurbane e mettendo in serio pericolo l’incolumità di persone e animali. Le fiamme, probabilmente partite da un campo incolto e alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate fino a raggiungere alcune abitazioni nei pressi di via San Gregorio Armeno.

Il pronto intervento della Polizia Locale è stato determinante per prestare supporto ai residenti e facilitare l’evacuazione di diverse famiglie, tra cui alcuni anziani in evidente stato di disorientamento, che non si erano resi conto del pericolo imminente. Gli agenti sono intervenuti più volte per trarre in salvo le persone e anche diversi animali domestici presenti nelle case.

In un tentativo di limitare i danni, la Polizia Locale ha cercato di spostare alcune automobili lambite dalle fiamme, ma una è esplosa prima che si potesse metterla in sicurezza. Fortunatamente, l’esplosione non ha causato feriti.

Il presidio degli agenti si è rivelato essenziale in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, impegnati in altri fronti di emergenza sul territorio. Una volta sul posto, hanno lavorato a lungo per contenere l’incendio ed evitare che si propagasse ad altre abitazioni, riuscendo a limitare i danni già significativi.

Marcello Greco, assessore alla Polizia Locale, ha espresso pieno apprezzamento per la professionalità dimostrata dagli agenti del comando di via Crispi, che hanno affrontato la complessa emergenza con grande lucidità e spirito di servizio.

L’amministrazione comunale coglie l’occasione per richiamare l’attenzione di tutti i cittadini sull’importanza della prevenzione. Le alte temperature e il vento rendono estremamente pericolosa ogni disattenzione: accendere fuochi all’aperto, bruciare residui vegetali o trascurare la manutenzione dei fondi agricoli sono comportamenti che espongono l’intera collettività a rischi gravi.

Lasciare erba secca, sterpaglie e materiali infiammabili in aree private o pubbliche può facilitare l’innesco e la propagazione delle fiamme. Il comando della Polizia Locale invita pertanto a una collaborazione responsabile: la sicurezza del territorio dipende anche dalle scelte quotidiane di ciascuno.

L’amministrazione comunale rafforzerà i controlli e le attività di prevenzione, ma solo con un impegno collettivo sarà possibile tutelare persone, beni e ambiente.

