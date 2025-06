Nardò, inaugurato maxi parcheggio di Vacanze Serene: 500 posti

403 posti auto, 33 per motocicli, 10 riservati a persone con disabilità e 10 rastrelliere per biciclette. Navette gratuite per il mare

È stato ufficialmente inaugurato, nella serata di sabato 28 giugno, il nuovo parcheggio di Vacanze Serene, realizzato a Nardò grazie a un finanziamento di 1,3 milioni di euro proveniente dal Pnrr. L’opera, progettata per rispondere in modo strutturale al problema della sosta nelle località marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina, dispone di quasi 500 posti e introduce un servizio strategico per la mobilità estiva.

Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Pippi Mellone, diversi assessori e consiglieri comunali, insieme ai progettisti Carlo Ferrocino (architetto) e Michelangelo Castellano (ingegnere), nonché ai rappresentanti della ditta esecutrice Cagea s.r.l. di Manduria (Taranto).

Con l’apertura dell’area sosta, è partito anche il nuovo servizio Park&Ride gratuito, gestito da Salento Open Tour, che collega sia il parcheggio di Vacanze Serene che quello di via Edrisi ai centri di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina. Attivo ogni giorno fino al 7 settembre, il servizio prevede due navette da 20 posti, operative dalle 19:30 all’1:30, con una corsa ogni 20-25 minuti.

Il primo minibus parte da Vacanze Serene, passa da strada Santa Maria, effettua fermate nei pressi della farmacia di Santa Maria al Bagno e della spiaggetta di Santa Caterina, per poi rientrare. Il secondo parte da via Edrisi, transita davanti alle Quattro Colonne e fa tappa nella piazzetta di Santa Maria.

Il nuovo parcheggio si estende su una superficie di 15.000 mq e si trova a 1 km dal lungomare, in prossimità di via della Croce. L’area è suddivisa in 403 posti auto, 33 per motocicli, 10 riservati a persone con disabilità e 10 rastrelliere per biciclette. La pavimentazione è realizzata in prato carrabile drenante, per garantire la permeabilità del suolo, ed è dotata di illuminazione e una rotatoria su strada Santa Maria per la sicurezza dell’accesso.

“Fino al 2016 nessuno aveva proposto soluzioni concrete per il parcheggio nelle marine – ha ricordato con soddisfazione il sindaco Mellone -. Oggi, grazie ai fondi Pnrr e a costo zero per i cittadini, abbiamo realizzato due parcheggi per un totale di 650 posti, serviti da navette gratuite. Chi ama queste spiagge non ha più scuse”.

