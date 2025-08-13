Nardò, ha firmato l’ex SPAL Eugenio Tursi

Eugenio Tursi è un nuovo calciatore del Nardò. Il club granata, infatti, ha annunciato l’ingaggio del terzino sinistro classe 2007. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe, Tursi è passato al Lecco prima di approdare alla SPAL, dove ha militato dall’U15 fino alla Primavera. Queste le sue prime parole in granata: “Sono molto contento e orgoglioso di poter indossare questa maglia e non vedo l’ora di iniziare la stagione nel migliore dei modi per riuscire a realizzare tutti gli obiettivi”.
