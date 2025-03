Nardò, Galli: “Siamo in un limbo, serve una vittoria”

Pareggio in rimonta per il Nardò. Contro l’Acerrana, i granata si fanno rimontare il doppio vantaggio e ottengono un solo punto nel ventinovesimo turno del Girone H di Serie D. Nel corso della trasmissione ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud, il portiere del Nardò, Riccardo Galli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’atteggiamento arbitrale ha condizionato un po’ la partita ma una squadra come la nostra sul doppio vantaggio non deve prendere gol nel primo tempo. Quello è stato il crocevia della partita, oltre all’espulsione in cui il nostro giocatore è stato aggredito a terra. In questo momento ci troviamo in un limbo, siamo obbligati a guardarci anche indietro. Dobbiamo assicurarci l’aritmetica salvezza, una vittoria risolverebbe tutto. Solo dopo un successo potremo guardare avanti. Ci ho sempre creduto ma abbiamo perso un po’ di punti”.

