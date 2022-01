Fiamme all’interno di una serra dove vi era la presenza di mezzi agricoli, materiale edile e una catasta di legno. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla Strada Provinciale 218 Nardò – Leverano, in contrada Paduli, l’episodio si è verificato la scorsa sera. Un lavoro di diverse ore quello dei caschi rossi per domare il rogo. Sono in corso le indagini per stabilire le cause.

Nella notte, intorno alle 2.00, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli sono intervenuti in via V. Veneto a Matino per l’incendio di un’autovettura. Sul posto vi era una Volkswagen Polo, appartenente ad una donna di 75 anni del posto, interessata nella sua parte anteriore da un incendio. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze della Polo. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.