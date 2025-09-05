5 Settembre 2025

Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente

Claudia Turba 5 Settembre 2025
Nuovo intervento della Guardia Costiera di Gallipoli contro la pesca di frodo lungo le coste del Salento. Nelle prime ore della giornata di venerdì 5 settembre, in località Torre dell’Alto, nel comune di Nardò, i militari hanno sorpreso un pescatore subacqueo, insieme a un complice, intento a raccogliere ricci di mare in violazione della normativa vigente.
Al termine dei controlli i due “pescatori” sono stati intercettati e trovati in possesso di 350 esemplari di riccio di mare, subito rigettato in mare perché ancora vitale, ed in grado di tornare al proprio habitat naturale. Per il trasgressore è  scattata una pesante sanzione amministrativa dell’importo di 2.000 euro.

La Guardia Costiera ha sottolineato ancora una volta l’importanza delle operazioni di vigilanza volte a tutelare l’ecosistema marino e contrastare il fenomeno dello sfruttamento illegale delle risorse ittiche che mette seriamente a rischio l’equilibrio ambientale e la biodiversità delle nostre coste.

