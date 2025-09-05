Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente

Nuovo intervento della Guardia Costiera di Gallipoli contro la pesca di frodo lungo le coste del Salento. Nelle prime ore della giornata di venerdì 5 settembre, in località Torre dell’Alto, nel comune di Nardò, i militari hanno sorpreso un pescatore subacqueo, insieme a un complice, intento a raccogliere ricci di mare in violazione della normativa vigente.

Al termine dei controlli i due “pescatori” sono stati intercettati e trovati in possesso di 350 esemplari di riccio di mare, subito rigettato in mare perché ancora vitale, ed in grado di tornare al proprio habitat naturale. Per il trasgressore è scattata una pesante sanzione amministrativa dell’importo di 2.000 euro.

La Guardia Costiera ha sottolineato ancora una volta l’importanza delle operazioni di vigilanza volte a tutelare l’ecosistema marino e contrastare il fenomeno dello sfruttamento illegale delle risorse ittiche che mette seriamente a rischio l’equilibrio ambientale e la biodiversità delle nostre coste.

