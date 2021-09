Nardò | Esplosione bomba carta davanti all’abitazione di una coppia

Una bomba carta è stata esplodere nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 15.30, davanti all’ingresso di un appartamento situato in via Raho a Nardò. Fortunatamente i proprietari (marito, moglie e due figli) non erano in casa al momento dell’accaduto. La deflagrazione ha provocato danni agli infissi dell’abitazione e il boato è stato udito a diversi metri di distanza. Sul posto soni giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, per le indagini gli agenti di polizia del Commissariato di Nardò.